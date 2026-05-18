ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೈರಾಣಾದ ರೈತ

ಆಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಹದ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೈರಾಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟಾದರೂ ತುಂಬಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ವಾತಾವರಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳ ನೀರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಆವಿಯಾಗಿ ಬರಿದಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಶುಂಠಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರಿಲ್ಲದ ಪರಿಣಾಮ ನೀರು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಹಂತದಿಂದಲೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆ ಬಲಿತು ಕೀಳುವವರೆಗೂ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಸನು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಔಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 3–4 ದಿನ ಬೆಳೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಅರೆ ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶವಾಗಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಲ್ಕು ಹೋಬಳಿಗಳ ಪೈಕಿ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಕೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿ ಕೊಡಗು ಗಡಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪಾಳ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಂದೂರು ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಳೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಸಬಾ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹದ ಮಳೆಯಾಗದ್ದರಿಂದ ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಗಾಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈವರೆಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಿತರಣಾ ಉಪ ಕೇಂದ್ರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅಬ್ಬನ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಒಂದು ಉಪ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳಾದರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊರತೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ರೈತರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>