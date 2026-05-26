ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಸರಾಗ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು

<p>ಆಲೂರು: ವಾರದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಗ್ರಾಹಕರ ಗೋಳು ಹೇಳತೀರದಾಗಿತ್ತು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಬಹುತೇಕ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>15 ದಿನಗಳಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೂ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಏಜೆನ್ಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರ ಒಟಿಪಿ ಪಡೆದು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಕೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ, ನಾಡಿದ್ದು ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆಯಲೆಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪುರುಷರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ ಏಜೆನ್ಸಿ ಬಳಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದರು. ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು, ತಕ್ಷಣ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಏಜೆನ್ಸಿಯವರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸುವ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಭೆ ನಡೆದ ಮರುದಿನವೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಭಾರಿ ಜನಸಂದಣಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಶಾಸಕ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದ ನಂತರ ಒಟಿಪಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆದರು. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಯಾವುದೇ ದಟ್ಟಣೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದೊರಕುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 18 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಹಕರಿದ್ದು, 2 ದಿನಗಳಿಂದ 600, 1200 ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಾಗಿವೆ. 2 ಸಾವಿರ ಗ್ರಾಹಕರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 2-3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಯಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ವರದಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-36-376953515</p>