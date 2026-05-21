ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗದೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಕ್ರೋಶ

<p>ಆಲೂರು: ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋದಾಮು ಬಳಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಿ. ವಾಹನಗಳ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ರವಾನಿಸುವುದು ಬೇಡ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಗೋಳು ಕೇಳುವವರ್ಯಾರು ಎಂಬಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಬಿಕ್ಕೋಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಅಡುಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಕಪಕ್ಷಿಗಳಂತೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ಗ್ರಾಹಕರ ತಾಳ್ಮೆ ದಿಢೀರನೆ ಸ್ಪೋಟಗೊಂಡು ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಆಟೋಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಹರಿಹಾಯ್ದರು. ‘ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದೀರಿ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಆಟೋ ವಾಹನಗಳ ವಿತರಕರ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು.</p>.<p>3–4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಗೋದಾಮು ಬಳಿ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಆಟೋ ಮೂಲಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣದ ಮನೆಗಳ ಬಳಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪಡೆಯಲು ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲಕ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲ ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆ ಬಳಿಗೆ ವಿತರಣೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>ಅಂದಿನಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 45 ದಿನ ಕಳೆದ ನಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ 2-3 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಗ್ಯಾಸ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡದೇ ಸಬೂಬು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಕಚೇರಿ ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರು ಕಾಳಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಕೂಗಾಡಿದರು.</p>.<p>ಕೆಲಕಾಲ ಆಟೊ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದು ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಗಡಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೈ ಮೀರುವ ಮೊದಲು ಪೊಲೀಸರು ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ನೂರಾರು ಗ್ರಾಹಕರು 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ವಿತರಣಾ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಾಗಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ದೇವೆ. ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದರೂ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಒಗ್ಗಿದ್ದೇವೆ. ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ. ಮನೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಳೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೂಡಲೆ ವಿತರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನೊಂದಣಿ ಮಾಡಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 310 ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತ ಲಾರಿಗಳು ಬರುವುದು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ತಡವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಆಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮೋಹನ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260521-36-65913529</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>