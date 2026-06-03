ಹದ ಮಳೆ: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚುರುಕು

<p><em>ಎಂ.ಪಿ. ಹರೀಶ್</em></p>.<p><strong>ಆಲೂರು:</strong> ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸುಡುಬಿಸಿಲು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಡಿಲು ಗುಡುಗಿನ ಸದ್ದಿನೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ರೈತರು ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹದ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಳುಮೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರೈತರು, ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಕೃಷಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಎನ್ನದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣವಾಗದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರೈತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯ ಹಸುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ, ಬೇರೆ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎತ್ತುಗಳಿಲ್ಲದೇ ಕೃಷಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ನೇಗಿಲು, ನೊಗ, ಕುಂಟೆ, ಗದ್ದೆಮರದಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳು ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ಮೂಲೆಗೆ ಸೇರಿವೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸಿ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಜೋಳ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಕುಂಟೆಯಿಂದ ಹರತೆ ಮಾಡಿ, ನೇಗಿಲು ಮೂಲಕ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಎತ್ತರವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಫಲವತ್ತತೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಷ್ಟರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾದರೆ ಬೀಜ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಮಳೆಯಾದರೆ ಹುಲುಸಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಈಗ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬೆಳೆ ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ ಬರಲಿದ್ದು, ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಆದಾಯ ಪಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅನುಭವಿ ರೈತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-36-795265164</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>