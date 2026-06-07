ಸೌಲಭ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಮತಿ ಕೂಡಿಗೆ

<p><em>ಎಂ.ಪಿ. ಹರೀಶ್</em></p>.<p>ಆಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮತಿ ಕೂಡಿಗೆ ಮೂರು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡುವ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 12 ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಸೌಕರ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮವು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳು ಇವೆ. ವಾಟೆಹೊಳೆ ಜಲಾಶಯದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದು, ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಗ್ರಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹಲವು ಬಸ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನಸಂದಣಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ ಹತ್ತಾರು ಗ್ರಾಮಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆಲೂರು, ಹಾಸನ ಶಾಲೆ, ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ಇದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಆಲೂರಿನಿಂದ ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಹನಗಳದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಓಡಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಮಳೆಗಾಲ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಣಗಿರುವ ಮರಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಉರುಳಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಳೆ– ಗಾಳಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಮರಗಳು ಬಿದ್ದು , ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದರು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸವಾರರು, ಯಾವಾಗ ಮರ ಮೈಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆಯೋ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜನರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಯತೀಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ‘ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಮರಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಬೀಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಮತಿ ಕೂಡಿಗೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹೈಮಾಸ್ಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪ ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿದ್ದು, ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲು ಅವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಓಡಾಡಲು ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಮತಿ ಕೂಡಿಗೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಣ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೂಕ್ತ ಜಾಗದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-36-799646687</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>