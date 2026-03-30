ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಾರ್ದನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಆಲೂರು: ಪಾಳ್ಯ ಹೋಬಳಿ ಹಳೆ ಪಾಳ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1200 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜನಾರ್ದನಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 31 ರಂದು ಸಂಜೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗಲಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ: ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೃತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿತಂಕನೆಂಬ ಅಸುರನು ರಾಮೇಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದ. ಯಾರೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಹತನಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಶ್ವರನಿಂದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಗರ್ವಿತನಾಗಿ, ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತೊದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರು ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಷ್ಣುವನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸನು ಸಂಹಾರವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಆ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಚಕ್ರದಿಂದ ಸಂಹರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸ್ಥಳವು ಪದ್ಮಾವತಿ ಅಮ್ಮನವರ ತಪೋಭೂಮಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಪದ್ಮಾವತಿಪುರಿ ಎಂದು, ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆಂದು ಇಂದ್ರ ದೇವರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇಂದ್ರ ಪ್ರಸ್ಥಪುರಿ ಎಂದು, ಪಾಳೆಗಾರರು ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಪಾಳ್ಯವೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿ, ಈಗ ಪಾಳ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಖತೀರ್ಥ, ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ನದಿ ಹರಿದು, 6 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದ ಮಗೆಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಸಂಗಮವಾಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಸೇರುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕಂಪಿನ ಗಂಟೆ ಮೌಂಜಿ, ಯಜ್ಞೊಪವೀತ ಇರುವುದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನೆಂದು, ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಅಭಯ ಹಸ್ತ, ಕಟಿಹಸ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುವೆಂದು, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈಶ್ವರ ಎಂದೂ, ಈ ಮೂರ್ತಿಗೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ರೂಪವಿದೆ. ಈ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಜಡೆಜನಾರ್ದನ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಜನಾರ್ದನನೆಂದು, ಅಮ್ಮನವರು ಇರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಜನಾರ್ದನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.