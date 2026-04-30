ಬಿರುಗಾಳಿ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗೆ

ಆಲೂರು: ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಬೀಸಿದ ಭಾರಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹಲವು ಮರಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಸಬಾ ಕಣತೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಡುವ ಜೆ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಮಡಬಲು, ತಾಳೂರು, ಮುರುಡೂರು, ಕಾಮತಿ, ನಾಕಲಗೂಡು, ಬೆಳ್ಳೂರು, ಕಾರ್ಜುವಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆ, ಹಳುವಳ್ಳಿ ಕಾಲೋನಿ, ಬೆಳ್ಳಾವರ, ಲಿಂಗರಾಜಪುರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ 3 ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿವರ್ತನ ಕಂಬಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಂಬಗಳು ಧರೆಗುರುಳಿದವು.</p>.<p>ಸೆಸ್ಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಂಡು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಬುಧವಾರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ. ತಿಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಬ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆಲೂರು ಕಸಬಾ 15 ಮಿ.ಮಿ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಪಾಳ್ಯ ಕುಂದೂರು, ಕೆ. ಹೊಸಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>