ತೊಗರನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ

ಆಲೂರು: ತೊಗರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಶನಿದೇವರು, ಬಸವಣ್ಣ ದೇವರು, ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ, ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನವರು, ಸುಂಕದಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಮತ್ತು ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.

ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ, ಅಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ನವಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆ ನಂತರ ಬನದಿಂದ ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶನಿದೇವರ ಕಳಸ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರ ಕಳಸ, ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಳಸ ಪೂಜಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಲ್ಲಿಯಮ್ಮ ಅಡ್ಡೆ ದೇವರ ಉತ್ಸವವು ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿತು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆರತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಮರುದಿನ ಪುನಃ ಕೊಲ್ಲಿಅಮ್ಮನವರ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ವಸ್ತ್ರ ಪುಷ್ಪಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ, ಶನಿದೇವರ ಕಳಸ, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಳಸ, ಬನಶಂಕರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಕಳಸ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವರ ಕಳಸವನ್ನು 7 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಗಂಡು ಹಾಗೂ ಋತುಮತಿಯಾಗದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವದ ಮೂಲಕ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಆವರಣಗಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಬಸವಣ್ಣನವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗ ಕೆಂಡೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು. ದೇವರ ಪ್ರದಕ್ಷಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಾಯ್ದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಸಂಜೆ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ವಿವಿಧ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260409-36-745332342