ಆಲೂರು | ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಮುಚ್ಚುವ ತರಕಾರಿ ಅಂಗಡಿ: ಟೆಂಟ್‌ ಇಲ್ಲದೇ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟ

ಆಲೂರು: ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಮಳೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುರಿಯಿತು. ಇಷ್ಟೇ ಮಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೂಡಲೇ ಟೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕು. ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ದಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯ ಎಂಬ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೋವಿಡ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಂತನಮನೆ ಸಮೀಪವಿರುವ ವಾಟೆಹೊಳೆ ಡಕ್ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ನೆಲಸಮ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಆದರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಒಂದೂವರೆ ಕಿ.ಮೀ. ದೂರವಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಸೋಂಕು ಕಡಿಮೆಯಾದ ನಂತರ ಪುನಃ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಎದುರಿನಲ್ಲೇ ಮಾರಕಟ್ಟೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು.

ಟೆಂಟ್ಗಳು ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಜನರು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದು, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಟೆಂಟ್ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ, ರಸ್ತೆಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೂರನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಲು ತಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಬಣ್ಣದ ಛತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಈವರೆಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಛತ್ರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಶಾಶ್ವತ ಟೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಂಜೆ ವಾಪಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ್, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ

ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಂಗಡಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಟೆಂಟ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಶಾಸಕರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಇರ್ಫಾನ್, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ