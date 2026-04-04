ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆತಂಕ ಬೇಡ: ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

'ಗ್ರಾಹಕರು ಒಮ್ಮೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 25 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 45 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್, ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮೂಲಕವವೂ ಎಚ್.ಪಿ.ಸಿ.ಎಲ್, ಬಿಪಿಸಿಎಲ್, ಐಒಸಿಎಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕವೂ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಅನಿಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಟಿಪಿ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಒಟಿಪಿ ಅನ್ನು ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೇ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಲಿಂಡರ್ ಕುರಿತು ಯಾವುದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಹತ್ತಿರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಸೇಲ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಆಹಾರ ಶಾಖೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

'ಗೃಹಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ