ಹದ ಮಳೆ ಸುರಿದು ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ

<p><em>ಎಂ.ಪಿ. ಹರೀಶ್</em></p>.<p>ಆಲೂರು: 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎರಡು ದಿನ ಹದ ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದು, ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಳೆಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು, ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾರ ಕಾಲ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಳೆಯಾಗದೇ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಎಕರೆ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಉಳುಮೆ, ಗೊಬ್ಬರ, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು ₹25 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಯುವಜನರು ಬಹುತೇಕ ಕೆಲಸ ಅರಸಿ, ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಹದವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲಾರದೇ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಹೊಲ, ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಅಲವತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾವೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹದ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ 10-15 ದಿನ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಜೋಳದ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಮಳೆಯಾದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಜೋಳ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ವೇಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿ, ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷ ಕೆರೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಯುವಂತಹ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪದಿಂದ ಇಂಗುತ್ತಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ರೈತರು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2 ದಿನ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆ ಹುಲುಸಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ ಮಳೆಯಾದರೆ ಬೆಳೆ ಕೈ ಸೇರುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟೆ ತುಂಬದಿದ್ದರೆ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯ ಕೃಷಿಕರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260622-36-1216759273</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>