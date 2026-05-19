ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ: ದೂರು

ಆಲೂರು: ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಶೈವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಭೈರಾರಪುರದವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದ್ವಿಮುಖ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ, ರಸ್ತೆ ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಮಧು, 'ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಒಂದು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿವೆ. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಜೋಡಿಸಿದ ನಂತರ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಡುವೆ ಸುಮಾರು 3-4 ಇಂಚು ಡಾಂಬರು ಹಾಕಲಾಗುವುದು. ಆಗ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಇಂಚು ಕೂರಿಸಿದರೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ 5-6 ಇಂಚು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಪವಿಲ್ಲ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>