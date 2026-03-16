ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ಮಂಗಲ ಪ್ರವೇಶ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಆಚಾರ್ಯ ಭದ್ರಬಾಹು, ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ತ್ಯಾಗಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದಾಗಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ತಪಸ್ಸಿನ ಗಿರಿಗಳಾಗಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಅನೇಕಾಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಭಂಡಾರ ಬಸದಿಯ ಹುಳ್ಳ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಆಚಾರ್ಯರು ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ನೇಮಿಚಂದ್ರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ ಗೊಮ್ಮಟಸಾರವೂ ಮುಖ್ಯ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕುಂಭಮೇಳ ಹೇಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಶ್ರಮಣರ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿನ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳ ಸೇವೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಎಂದರು.

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಯೋಗ ಚಾತುರ್ಮಾಸ ಆಚರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಹುಬಲಿ ದರ್ಶನಾರ್ಥ ಆಗಮಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ಸಂಘಸ್ಥ ತ್ಯಾಗಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮ ಪ್ರಭಾವನೆ ಆಗಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಶಿಸಿದರು.

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಂದ್ರಗಿರಿ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವಿಧ ಮಂಗಲ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದ ಬಾಲಕ, ಬಾಲಕಿಯರು, ಶ್ರಾವಕ, ಶ್ರಾವಕಿಯರು ಜೈಕಾರ ಹಾಕುತ್ತಾ ಜೈನಮಠಕ್ಕೆ ತಲಪುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಶ್ರೀಗಳು ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ, ಪಾದ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಅನುಪಮಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಆತ್ಮೀಯಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಅರಹಂತಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರು, ಆರ್ಯಿಕೆಯರಾದ ಅಭೇಧಮತಿ ಮಾತಾಜಿ, ಅಜಿತಮತಿ ಮಾತಾಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಎಸ್.ಬಿ.ಯಶಸ್, ಶಾಲಿನಿ ದೇವೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್, ರಮೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.