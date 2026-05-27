ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ

ಅರಕಲಗೂಡು: ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣದ 15ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳ ವಾರ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಸಿ ವಿವಿಧ ಪೂಜಾ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೇರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಪತಿ, ನವಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪುರೋಹಿತರಾದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಮೂರ್ತಿ, ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರು ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ಹೋಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನೂತನ ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಇರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈ ಬಾರಿ ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ನಡೆಸಿ ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿ ಉತ್ತಮ, ಮಳೆ, ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಎಸ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಶಿಕುಮಾರ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಸೌಮ್ಯ, ಪಿಎಸ್ಐ ಕಾವ್ಯ, ಮುಖಂಡರಾದ ಮೈಲಾರಿ, ಎ.ಜಿ.ರಾಮನಾಥ್, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಜಗದೀಶ್, ಎ.ಪಿ.ಶಂಕರ್, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>