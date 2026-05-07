ಅರಕಲಗೂಡು: ಉತ್ತಮ ಮಳೆ

ಅರಕಲಗೂಡು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ರೈತರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಿರುಸಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಳೆ ನಂತರ ತುಂತುರು ಮಳೆಯಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 9 ರವರೆಗೂ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಕಸಬಾ, ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ, ಕೊಣನೂರು, ರಾಮನಾಥಪುರ, ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೂ ಜೀವ ಸೆಲೆ ಒದಗಿಸಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಳೆಮಾಪನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಳೆ ವಿವರ ಹೀಗಿದೆ. ಅರಕಲಗೂಡು 5.1 ಸೆಂ.ಮೀ, ಮಲ್ಲಿಪಟ್ಟಣ 5.2 ಸೆಂ.ಮೀ, ರಾಮನಾಥಪುರ 6.2 ಸೆಂ.ಮೀ, ಕೊಣನೂರು 6 ಸೆಂ.ಮೀ, ದೊಡ್ಡಬೆಮ್ಮತ್ತಿ 4.8 ಸೆಂ.ಮೀ, ಬಸವಾಪಟ್ಟಣ 1.1ಸೆಂ. ಮೀ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ 8.8 ಮಿ. ಮೀ ಮಳೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>