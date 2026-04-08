ಗೋಮಾಳ ಜಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ

<p>ಅರಕಲಗೂಡು: ‘ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಬ್ಬೂರು ಮಾಚಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ. 94ರ ಗೋಮಾಳ ಜಾಗವನ್ನು ಕೆಲವರು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಊರಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು’ ಎಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಬಿ.ಸ್ವಾಮಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂ.94ರಲ್ಲಿ 174 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಇದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವರು ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಾಗುವಳಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಊರಿನ ಪಕ್ಕ ಇನ್ನೂ 2 ಎಕರೆ ಗೋಮಾಳ ಖಾಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಸಾಬ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಬಡವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿವೇಶನ ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಈಚೆಗೆ ಶಾಂತಿಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು. ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾ. ಪಂ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಜೀರ್ ಸಾಬ್, ಮುಖಂಡರಾದ ತೇಜೇಶ್ವರ, ವೀರಪ್ಪ, ಮಹೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-36-629259457</p>