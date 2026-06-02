ಚಿರತೆ ಓಡಾಟ: ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ

ಅರಕಲಗೂಡು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಮಗ್ಗೆ ಹೋಬಳಿ ಪಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ರಾಮಣ್ಣ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಳಿದಾಡಿರುವ ಚಿರತೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಿ ಚಿರತೆ ಸುಳಿದಾಡಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳಿಂದ ಪಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಿರತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜೀವಭಯ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಳ್ಳಿಗಳಿದ್ದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಜನರು ಜಮೀನು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಭಯಪಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆರಗುವುದೋ ಎನ್ನುವ ಭಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪಾರಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಚಿರತೆ ಸಂತೆಮರೂರು, ಜೋಡಿಗುಬ್ಬಿ ಅರಣ್ಹ ಪ್ರದೇಶದತ್ತ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿತಿರಬಹುದು. ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಚನ್ನಯ್ಯ ಅವರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಚಿರತೆ ಅಡ್ಡಸಿಕ್ಕಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>