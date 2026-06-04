ಗುರುವಾರ, 4 ಜೂನ್ 2026
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ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ 20ರಿಂದ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
Last Updated : 4 ಜೂನ್ 2026, 0:55 IST
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