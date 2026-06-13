ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ₹3.59 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ

<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20026-27 ಸಾಲಿನ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಯೋಜನೆ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ತೆರಿಗೆ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏಪ್ರಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ₹3.59 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಚ್.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹ 2,77,76,047 ಮತ್ತು ಮೇನಲ್ಲಿ ₹81,35,589 ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹3,59,11,636 ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ₹95,16,757 ಮತ್ತು ಮೇನಲ್ಲಿ ₹19,86,276 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹1,15,03,033 ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹2,67,38,784 ರೂ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹59,45,171 ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು, ತೆರಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಶೇ 5 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆದು ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಗರದ ನಾಗರಿಕರು, ಆಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್, ಲೆಕ್ಕ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಜಮೀಲ್, ಲೆಕ್ಕಗಾರ ರಂಗನಾಥ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-36-906803093</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>