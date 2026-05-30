ಸ್ವಚ್ಛ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪಣತೊಡಿ

<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ಸ್ವಚ್ಛ ಅರಸೀಕೆರೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಗರಸಭೆ ಹಾಗೂ ನಾಗರಿಕರು ಪಣತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಎಚ್.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಂತೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿಯಮಗಳು-2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಪೌರ ನೌಕರರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಗಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪರಿಸರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಚತಾ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>2017 ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಸಿಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ವಿಂಗಡನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಪರಿಸರ ನೈರ್ಮಲ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲು 2026 ನಿಯಮಾವಳಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಹಸಿಕಸ ಮತ್ತು ಒಣಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಹಾಗು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆಯನ್ನು ಈ ನೂತನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನೌಕರರು ಮಾತ್ರ ಆಗದೇ ಸೇವಾ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೌರ ಸೈನಿಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಗರಸಭೆಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಸಂದೇಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ದೂರುಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ, ನಾಮಫಲಕ ಮತ್ತು ಕರಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಪಡೆಸಲು ಸಾದ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದೇಶದಂತೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಯುಕ್ತಾಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರಕ್ಕೆ ಪಣತೊಟ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಣ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸ್ವಚ್ಚತೆ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳು-2026 ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಾವಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾನೂನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಾನೂನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 18 ತಿಂಗಳು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ನಗರಸಭೆ , ಮಹಾನಗರಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಶ್ರಮದಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾಲಿಸೋಣ , ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸೇನಾನಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಿಂ ಆಗೋಣ ಎಂದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಪೌರ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸುನೀಲ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಕಲಾವತಿ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಾದ ಲಿಂಗರಾಜು, ರೇವಣ್ಣ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-36-1787233599</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>