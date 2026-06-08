ಅರಸೀಕೆರೆ: ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ರೋಗ ತಡೆ ಅಗತ್ಯ - ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಸಲಹೆ

<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ಆಹಾರ ಇತಿಮಿತಿ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ವೈದ್ಯ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ತರಳಬಾಳು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಬುಧವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ತಂಬಾಕು ವಿರೋಧಿ ದಿನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮಾರಕ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಸಂಧರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ. ತಂಬಾಕು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಅರೋಗ್ಯವಂತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸಂಸ್ಥೆ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಗೂ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಬಳಿ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಗ್ರಾಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಷತಾ ರೈ ಮಾತನಾಡಿ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೇಖರಪ್ಪವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೃಶ್ಟಟಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕು ತಂಬಾಕು ಬಳಕೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಎಚ್. ಡಿ ಸೀತಾರಾo , ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕ ನಾಗಭೂಷಣ್ , ಪಂಕಜ , ನವೀನ , ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸೀಮಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260608-36-402616646</p>