ಕರಿಯಮ್ಮ, ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿ ಜಾತ್ರೆ

ಅರಸೀಕೆರೆ: ನಗರದ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳಾದ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯರ 57ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮದೇವಿ ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆಯರಿಂದ ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ.</p>.<p>ಮಡಲಿಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನವರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಳವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಿ, ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಮಡಿಲಕ್ಕಿ ತುಂಬಿ, ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಣ ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಗರದ ಅಧಿದೇವತೆಗಳಾಗಿರುವ ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಮ ದೇವಿಯವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ.</p>.<p>ಮೇ 11 ರಿಂದ 14 ರವರೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ವಿಶೇಷತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮೇ 11 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಊರ ಒಳಗಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನವರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸೇರಿ ಹಲವು ಅಭಿಷೇಕಗಳು, ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಅರ್ಚನೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ನಂತರ ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ಮತ್ತು ಚೆಲುವರಾಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಕಳಸ ಮಠದ ಸಿದ್ದರಾಮೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಕರಿಯಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೂರೊಂದೆಡೆ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೂತರಾಯ ಕೆಂಚರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಸಮೇತ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಮೂಲ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಪಂಚ ಮಾತೃಕೆಯರಿಗೆ ಬಾನ ನೈವೇದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕಳಸ ಹೊತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದವರೆಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮೇ 13 ರಂದು ನಗರದ ಭವಾನಿ ಶಂಕರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯರ ಗಂಗಸ್ಥಾನ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಉತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಮೂಲ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇ 14ರ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯರ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಪೂರಿತವಾಗಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಈ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಕರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವಂತೆ ಮನವಿ ಅವರು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>