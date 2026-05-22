<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ಆನ್ಲೈನ್ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಸಹಜ ರಿಯಾಯಿತಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬುಧವಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವ್ಯಾಪಿ ನೀಡಲಾದ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿ ಧರಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ ಶಿವಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಐಒಸಿಡಿ ನೀಡಿರುವ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಗಳು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಉಳಿವಿನ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಅರಸಿಕೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಗರದ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬಂದ್ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಜೇನುಶ್ರೀ ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್, ಮಾತೃಶ್ರೀ ಮೆಡಿಕಲ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಟಿಕೆರೆ ವಿನಯ್, ಭರತೇಶ್, ಎಸ್ ಜೆ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಹೇಶ್, ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರಘು, ವಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ವೀರಣ್ಣ ಗೌಡ್ರು, ಮಹಾಂತೇಶ್ ಮತ್ತು ಗಿರೀಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-36-1727342985</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>