ಕರಪತ್ರಕ್ಕೂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಧರ್‌

<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ‘ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ಕರಪತ್ರವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಕರಪತ್ರಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ ಶಶಿಧರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರುವುದು ಇದೀಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ಯಾರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಮುದ್ರಿತವಾಗಿವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಗಂಡಸಿ ಹೋಬಳಿಯ ಮಾರಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಣದ ವಿಚಾರ ಲಾಳನಕೆರೆ ಯೋಗೀಶ್, ಎನ್.ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಡುವ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ? ಇದುವರೆಗೂ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದವರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.</p>.<p>ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ತರವಲ್ಲ. ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧ ಕರಪತ್ರ ಹೊರಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಡಿ. ಇವರನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ ಧರ್ಮಶೇಖರ್ ‘ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅಡವಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವು ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗಂಜಿಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಅಡವಿಸ್ವಾಮಿ, ಮುರುಂಡಿ ಶಿವಯ್ಯ, ಸಂಕೋಡ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ, ಕಾಟೀಕೆರೆ ಉಮೇಶ್, ಮಾಡಾಳು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-36-147557737</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>