ಅರಸೀಕೆರೆ | ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಿ-ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

<p><strong>ಅರಸೀಕೆರೆ</strong> (ಹಾಸನ): ‘ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಶಿಖಾಮಣಿ ಗ್ರಂಥ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. ಅದರಲ್ಲಿನ ಒಳಮರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಕಾಶಿ ಪೀಠದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಗರದ ವೀರಶೈವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪೀಠ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಣಾ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಮಹಾಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>‘ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಐದು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಾರ ಅಡಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ– ತಾಯಿ ಜನ್ಮ ನೀಡಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರೆ ಸಾಲದು, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಕಲಿಸಿದ ಸಂಸ್ಕಾರ 77 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ತಂದೆ– ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೆತ್ತವರ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಲಿಂಗಾಯತರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಶಿವನ ಒಲುಮೆ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮಾನವರು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧಿಗೆ ಶಿವನನ್ನು ನೆನೆಯಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಿ, ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿವ ಒಲಿಯುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ನೊಣವಿನಕೆರೆ ಕಾಡಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಠದ ಕರಿವೃಷಭ ಶಿವಯೋಗೀಶ್ವರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ‘ಸಿದ್ಧಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 21 ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿ, ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಶಿ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲಿಂಗಪೂಜೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಅನಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ದೊಡ್ಡಗುಣಿ ಹಿರೇಮಠದ ರೇವಣಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲಯಶಾಂತಮುನಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತೆಂಕಲಗೂಡು ಚನ್ನಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಡಿ.ಎಂ. ಕುರ್ಕೆ ಬೂದಿಹಾಳ್ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಶಶಿಶೇಖರ ಸಿದ್ದ ಬಸವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಸಿದ್ದಾಂತ ಶಿಖಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ವೀರಶೈವ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆಗಳು ಲಿಂಗಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ಠಲ ಸಿದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಸಾರಗಳು ಅಡಗಿವೆ </strong></p><p><strong>–ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕಾಶಿ ಪೀಠ</strong> </p>