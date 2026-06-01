‘ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರ ಹೊಣೆ’

<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ ಹಾಗು ಸಂಶೋಧಕ ಶಶಿಧರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಯ್ಸಳ ದೇವಾಲಯಗಳ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ದರ್ಶನದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಪಾರಂಪರಿಕ ಪ್ರವಾಸದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಹೋಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರಕೂಟ ಜೀನಾಲಯ ಸ್ಮಾರಕಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಹೊಯ್ಸಳರು, ಚಾಲುಕ್ಯರು, ಕದಂಬರು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಸಾಮಂತರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರು 125 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ, ಜೀನಾಲಯದಂತಹ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ, ಹಿರಿಯೂರು, ಅರಕೆರೆ, ಜಾವಗಲ್, ಬೆಳವಾಡಿ, ಹಳೇಬೀಡು, ಹುಲಿಕೆರೆ ಯಂತಹ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಅರಸೀಕೆರೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಶಿವಾಲಯ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವೀರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಬಕ್ಕೇಶ್ವರ ದ್ವೀಕೂಟ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.ಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿ.ಎನ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಟಿ.ಸಿ ನಾಗರಾಜು ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳು, ಹೊಯ್ಸಳರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ, ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯಗಳು, ಬಸದಿಗಳು, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು, ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು, ವೀರಗಲ್ಲುಗಳ ವೀಕ್ಷಣೆ ಹಾಗು ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದವರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ ಹಾಗು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಡಾ. ಹರೀಶ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರವಾಸಿತಾಣಗಳು, ಸ್ಮಾರಕಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಜವಳಿ, ಸಹಸ್ರ ಜೀನಾಲಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಕಾಂತರಾಜು, ಅಪರಾಜಿತ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260601-36-1484022975</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>