ಬಕೆಟ್‌ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ಧರ್ಮಶೇಖರ್‌

ಅರಸೀಕೆರೆ: ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯುವ ಕೆಲಸ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾನೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಸಾಧಕ– ಬಾಧಕ ಅರಿತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮಶೇಖರ್, ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಅಜ್ಜಪ್ಪ ನೀವು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಯಾರ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾ? ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ದ ನೀವೋಬ್ಬರೇ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀರಿ? ಸಮೀವುಲ್ಲ, ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಬಿಳಿಚೌಡಯ್ಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಲಘುವಾಗಿ ಮಾಡನಾಡುತ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಸೇವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಆರೋಪ ಹಾಗೂ ಅಪ್ರಚಾರ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನೋ ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಎನ್.ಆರ್.ಸಂತೋಷ್ ಆರೋಪ ಸತ್ಯಕ್ಕೇ ದೂರವಾದದ್ದು. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ನೂತನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾರ, ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಂಕ್ರಿಟೀಕರಣ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಶ್ರಮ ಅಪಾರ. ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಿಂದಲೇ ಮತದಾರರು ಅವರನ್ನು 4 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಶಾಸಕರಾಗುವ ಮುನ್ನ ಮುಂಚೆ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? ಇಂದು ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೈ ಎನ್ನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ಅಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕಾಲೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಯಳವಾರೆ ನಾಗಣ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಸೊಸೈಟಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಂತರ ಸೋಲಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಜೆಡಿಎಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅಂದು ಷೇರು ಶೇ 80 ರಷ್ಟು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೆವು. ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಕೆಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗೀಜಿಹಳ್ಳಿ ಬಸವರಾಜು, ರವಿನಾಯ್ಕ್, ಜಯಕುಮಾರ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>