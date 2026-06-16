ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ

<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ‘ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಾಜ ಸಮಾಜಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ತರುವುದು, ಅನವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು,ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವುದು, ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವುದುರಾಜಕೀಯ ಶೋಭೆ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ ಎನ್.ಆರ್. ಸಂತೋಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಡಸಿ ಭಾಗದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಂಡಸಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾಗರಾಜು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಆಗ್ರೊ ಬಾಬು, ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯರಾಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮುಖಂಡರು ಸಂತೋಷ್ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಲಾಳನಕೆರೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲಾಳನಕೆರೆ ಯೋಗೀಶ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮುಖಂಡರು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಧಾರಗಳ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಮಾತುಕತೆ ನಂತರ ಯೋಗೀಶ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ನೇರವಾಗಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ಅನ್ನು ಯೋಗೀಶ್ ಬಳಿ ನೀಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಚಾರ. ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬೇಡ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲವಾಯಿತು’ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಸಂತೋಷ ಕಡೆಯಿಂದ ₹4 ಲಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ₹ 6 ಲಕ್ಷ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತಲುಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲ. ವಿನಾಕಾರಣ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹೆಸರನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಕೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೆಮ್ಮದಿ ಕದಡುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಕೈ ಹಾಕಬೇಡಿ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಮಚಂದ್ರ, ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪರಮೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260616-36-1974863796</p>