ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಜೂನ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಟೀಕೆ ಶೋಭೆಯಲ್ಲ - ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
Last Updated : 16 ಜೂನ್ 2026, 0:54 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
CongressPoliticsKarnatakaprotestJDS
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT