‘ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಳ ಸಂತೆಕೋರರಿಗೆ ಲಾಭ’

ಅರಸೀಕೆರೆ: ನಾಫೆಡ್ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಿಂತ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಳ ಸಂತೆಕೋರರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದುಮ್ಮೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಬ್ಯಾಡರಹಳ್ಳಿ ಜಯರಾಂ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಲಿ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಗಮನ ಹರಿಸದೆ ಇರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ನಾಫೆಡ್ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏನು ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ, 2023 ಹಾಗೂ 2025ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿನ ನಾಫೆಡ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿದ ರಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತವಾಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಿ, ನಾಫೆಡ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಮಾನತಾಗಿ, ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬಾರಿಯೂ ರಾಗಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಲಾರಿ ಲೋಡ್ ರಾಗಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ₹ 27 ಸಾವಿರ ದಂಡ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಗಿ ತುಂಬಿದ ಲಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಗಿ ಯಾರದ್ದು? ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ರೈತ ಮುಖಂಡರಾದ ಮಾಲಿಂಗಪ್ಪ, ಪ್ರೀತಮ್, ಕಾಂತರಾಜ್ , ಗೋಪಾಲಪುರದ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>