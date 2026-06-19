ಅರಸೀಕೆರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ

<p>ಅರಸೀಕೆರೆ: ನಗರದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು 7ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಾಗಲಕೋಟದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೋರನಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮದ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 110 ಎಕರೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತೆಂಗಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ನಂತರ ಪೇರಳೆ, ಸಪೋಟ, ಸೀತಾಫಲ, ಹುಣಸೆ ಮತ್ತು ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರು. ರುಚಿಯಾದ ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ರೂಟ್ಗಳನ್ನು ಸವಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಖುಷಿಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎರೆಹುಳುಗಳಿಂದ ತಯಾರಾಗುವ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ಕುಶಾಲ ಅವರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು.</p>.<p>ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಕಾಂತರಾಜು ಅವರು, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ತಳಿಯ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಸಸಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260619-36-1227894277</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>