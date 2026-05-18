ದರ ಕುಸಿತದಲ್ಲೂ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ನಾಟಿ

ಕೊಣನೂರು: ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಹದ ಮಳೆ ಸುರಿಯತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ನಾಟಿಯು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅರಕಲಗೂಡು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ತಂಬಾಕಿನ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಈ ವರ್ಷ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಕೃಷಿಗಾಗಿ ನಾಟಿಯು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಹೆಚ್ಚು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಕೊಣನೂರು ಮತ್ತು ರಾಮನಾಥಪುರ ಹೋಬಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಹದಮಳೆಯು ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಜಮೀನಿನ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಬೆಳೆಗಾರರು ನಾಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ನಾಟಿ ಮುಗಿಸಿ, ಸಸಿಗಳ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹದ ಮಳೆಗೆ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಿಯು ವಾರದಿಂದ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿಯ ದರವು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಬೆಳೆಗಾರರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಕಳೆದೆರಡು ತಿಂಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಸಸಿಗಳ ನಾಟಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ರಾಮನಾಥಪುರದ ತಂಬಾಕು ಹರಾಜು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 2024–25 ನೇ ಸಾಲಿನ ತಂಬಾಕು ಖರೀದಿಯು ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ದರ್ಜೆಯ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹322 ದೊರಕಿತ್ತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ತಂಬಾಕು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ ₹270 ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆರಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಬೇಲ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ₹300 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ದರ್ಜೆಯ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹100 ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಂಬಾಕು ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡಿರುವ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಂಬಾಕು ಬೆಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>