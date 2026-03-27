ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ: 7 ಜನರ ಬಂಧನ

<p><strong>ಸಕಲೇಶಪುರ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಬೆಟ್ಟದ ಭೈರವೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಫೋಟೊ ಶೂಟ್ ವೇಳೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇರೆಗೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಭಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್, ರಕ್ಷ, ಅರವಿಂದ್, ಉಚಿತ್, ಪ್ರಜ್ವಲ್, ನಿಶಾಂತ್ ಬಂಧಿತರು. ಹಾಸನ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಾದ ನವಿ ಹಾಗೂ ನಂದನ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಪಿ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಬಂಧಿತರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ಠಾಣೆ ಎದುರೇ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು, ಆರೋಪಿಗಳ ಕಡೆಯವರ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆದಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.