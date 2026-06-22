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ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ

ಬಾಗೀವಾಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ ದಾನಿಗಳಿಂದ ನಿರಂತರ ಸಹಕಾರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಎಚ್.ವಿ.ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್‌
Published : 22 ಜೂನ್ 2026, 5:47 IST
Last Updated : 22 ಜೂನ್ 2026, 5:47 IST
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ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಪೋಷಕರು, ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹಳೇಕೋಟೆ ಹೋಬಳಿಯ 11 ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ದೇಶ್, ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ
ಈ ಶಾಲೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ. ಹೊಳೆನರಸೀಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಬಸ್‌ಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಈ ಬಾರಿ 8 ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ 19 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸೇರಿರುವುದು ಶಾಲೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ .
ಚಂದ್ರಕಲಾ, ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿ
ಶಾಲೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಬಾಗೀವಾಳು ಹಾಗೂ ಸಮೀಪದ ಕಡುವಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಯ 78 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಲೋಕೇಶ್, ಬಾಗೀವಾಳು ನಿವಾಸಿ
SchoolGoverment schoolsgovernament school

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