ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಬಾಗೂರು(ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ): ಹೋಬಳಿಯ ಮೂಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಸತ್ಯಮ್ಮದೇವಿ ದೇವಾಲಯ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಹೋತ್ಸವವು ಏ.7ರಿಂದ 9ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ದೇವಾಲಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ( ಎಂ.ಬಿ.ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ) ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಿದ್ಧತೆ ಕುರಿತು ಭಾನುವಾರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಅವರು, 'ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ತೀರ್ಮಾದಂತೆ ದಾನಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನೂತನ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಏ.7ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಗುರುಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ, ಹೋಮ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏ.8ರಂದು ಬಿಂಬಶುದ್ಧಿ ಆಧಿವಾಸ ಪೂಜೆಗಳು, ಅಷ್ಟಬಂಧನ, ಮಂಗಳಾರತಿ, ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಏ.9ರಂದು ಪ್ರಾಣಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ, ಕುಂಭಕಳಶ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಶ್ರೀದೇವಿಯವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಅಲಂಕಾರ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ದರ್ಶನ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೂರೂ ದಿನಗಳು ಅನ್ನದಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಶಾಖಾಮಠದ ಶಂಭುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕತ್ತರಿಘಟ್ಟ ಮೆಳಿಯಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರದ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ ಗುರೂಜಿ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸುವರು. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಎಚ್.ಡಿ.ರೇವಣ್ಣ, ಸಿ.ಎನ್.ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಯುವ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಎಂಎಲ್ಸಿ ಡಾ.ಸೂರಜ್ ರೇವಣ್ಣ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎಂ.ಎನ್.ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಯೋಗೇಶ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>