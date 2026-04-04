‘ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ’

ಬಾಗೂರು(ನುಗ್ಗೇಹಳ್ಳಿ ): ಮನುಷ್ಯ ಇತರರ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗುವುದೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಎಂದು ಶೃಂಗೇರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠದ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತೀ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಕುರಿ ಕಾವಲು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೇವಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ದೇವಿಯವರ ದೇಗುಲಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಸಾನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ದುಃಖಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ, ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ, ಹಸಿದವರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವುದೇ ಉಪಕಾರ. ಇದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಅಧಿಕಾರಸ್ತ, ಶ್ರೀಮಂತರೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಚರಣೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಶಾಸಕ ಸಿ.ಎನ್. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ, ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ, ನಗರ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಸಿ. ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, ಸರ್ವೆ ಮಂಜೇಗೌಡ, ನೆಟ್ಟೆಕೆರೆ ನಾಗರಾಜ್, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೇಶ್, ಜೋಯಿಸರಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೌರಮ್ಮ ದೇವರಾಜ್, ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ, ನಾಗರಾಜ್, ನಂಜೇಶ್, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ, ಕೋಕಿಲ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಅಗಸರಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ದ್ಯವೇನಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಆಶಾ ಶ್ಯಾಮ್, ನಂಜೇಶಿ, ಲಿಂಗರಾಜ್, ಶಿವರ ಶಿವರಾಜ್, ಹೊಂಗೆಹಳ್ಳಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್, ಶಿಲ್ಪಿ ನಾಗರಾಜ್, ಮಹಾದೇವ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260404-36-2136471371