ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದಿಂದ ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಂ

<p>ಹಾಸನ: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ವತಿಯಿಂದ ಬಿಒಬಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗೋಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸ್ಕೀಂ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.40ರವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೀನಾ ವಹೀದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ವಿಶೇಷ 555 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 6.75, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಶೇ 7.25, ಅತಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ (80 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು) ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.35 ಮತ್ತು ನಾನ್-ಕಾಲೆಬಲ್ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 7.40ರ ವರೆಗೆ ಬಡ್ಡಿದರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ₹3 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತದ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವಧಿ ಠೇವಣಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಲಾದ ಈ ಯೋಜನೆ ಖಚಿತ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಠೇವಣಿದಾರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗ್ರಾಹಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಶಾಖೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೊಸ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹೊಸ ಗ್ರಾಹಕರು ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-36-412769492</p>