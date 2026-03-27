‘ಚನ್ನಕೇಶವ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಪಠಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬೇಡ’

ಬೇಲೂರು: ಚನ್ನಕೇಶವ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇದೂರಿನ ಖಾಜಿಯವರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ, ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕುರಾನ್ ಪಠಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಹಿಂದುತ್ವ ಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸದಸ್ಯರು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಸಕಲೇಶಪುರ ರಘು ಮಾತನಾಡಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೈದೂರಿನ ಖಾಜಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಆದರೆ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕುರಾನ್ ಪಠಣ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಹಿಂದೂಗಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಿವಾದ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತಿದ್ದರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ಕುರಾನ್ ಪಠಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಖಾಜಿ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಉಲ್ಲೇಖವಿಲ್ಲ. ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು. ದೇಗುಲದ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ಜೀವಿತ್, ಧನುಷ್ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>