‘ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ತ್ಯಾಗ, ಆದರ್ಶದ ಸಂಕೇತ ರಾಮ’

ಬೇಲೂರು: ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇಗುಲದ 27ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಶನಿವಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ದೇಗುಲದ ಶ್ರೀರಾಮ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ, ಹೋಮ, ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ, ತೀರ್ಥಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಚನ್ನಕೇಶವ ದೇಗುಲ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, 'ರಾಮನು ಸತ್ಯ, ಧರ್ಮ, ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಆದರ್ಶ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ನಿಜವಾದ ರಾಮರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ರಾಮನ ಜೀವನವು ನಮಗೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಡಬಾರದು ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಮನ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಗಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಉತ್ತಮ ಸಮಾಜದ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಜಯಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ರಾಜಣ್ಣ, ಹೊನ್ನಪ್ಪಶೆಟ್ಟಿ, ಸನ್ಯಾಸಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಾದ ರಮೇಶ್, ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಅಶೋಕ್, ಗಿರೀಶ್, ಪ್ರದೀಪ್, ವೇಣುಕುಮಾರ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಕೋಮಲ, ಕಮಲ, ಹೇಮಾ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>