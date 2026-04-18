ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌, ಶಿರಸ್ತೇದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ

ಬೇಲೂರು: ಜಮೀನು ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಲಂಚ ಕೇಳಿದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಹಾಗೂ ಕಂದಾಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ವಿರುದ್ಧ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಮತ್ತು ಗುರುವಾರ ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಕಂದಾಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನೌಕರರನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಇಬ್ಬರು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಬುಧವಾರದಿಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬುಧವಾರ ದಿಶಾ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು. ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದರೂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುವಾರವೂ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು 15 ದಿನ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಸಹ ರಜೆ ಮೇಲೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಬಲ್ಲ ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣ ಏನು?: ಫೆಬ್ರುವರಿ 24ರಂದು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಹೋಬಳಿ ಬಿಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ದಯಾನಂದ ನೀಡಿದ್ದ ದೂರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿರುವ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು, ದೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಡಿಯೊ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಂದೇ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ಬಿಳಗುಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 36ರಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಅವರಿಗೆ 3 ಎಕರೆ ಜಮೀನು 2002 ರಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದ ಇತರೆ 27 ಜನರಿಗೆ ಇದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ 68 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ದುರಸ್ತಿ, ಪೋಡು ಆಗಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರವು ಪೋಡಿಮುಕ್ತ ಆಂದೋಲನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ, ಪೋಡಿ ಮಾಡಿಸಲು ದಯಾನಂದ್, ಸ್ನೇಹಿತ ಬಸವರಾಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅವರು ಕಂದಾಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಮೂಲಕ ಲಂಚಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಿರಸ್ತೇದಾರ್ ಅವರು ಮೊದಲ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ₹10 ಲಕ್ಷ, ನನಗೆ, ಸರ್ವೆಯರ್ ಮತ್ತು ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ₹5ಲಕ್ಷ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹15ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿವೆ' ಎಂಬುದನ್ನು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಪಡೆಯಲು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಕಣವಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್ ಆಗಿತ್ತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>