ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

<p>ಬೇಲೂರು: ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹೆಸರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಲಾಕ್ಷ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಶನಿವಾರ ಬಿಆರ್ಸಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ, ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನುಗ್ಗಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚೇತನ್ ವಿರುದ್ಧ ದಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗಿ, ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಲಾಕ್ಷ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಸಂಘದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಸ್.ಬಿ.ಪಾಲಾಕ್ಷ, ರಘುಕುಮಾರ್, ಜಿ.ಜೆ.ಈರಯ್ಯ, ರೂಪ ಇವರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟು, ಚುನಾವವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಗೊಂದಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಏನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾಮಪತ್ರ ಪಡೆದು ನಂತರ ಬೇಕಾದರೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಿ, ಆದರೆ ನಾಮಪತ್ರ ಪಡೆಯಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮ ಇದೆ ಎಂದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವುಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪಾಲಾಕ್ಷ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಘುಕುಮಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ರವೀಶ್, ಆರ್.ಸಿ.ಜಯಣ್ಣ, ಗೀತಾ, ವೇದ ಜಿ.ಜೆ.ಈರಯ್ಯ, ಪುಷ್ಪಾವತಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ರೂಪ, ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ್, ರವಿ, ಅಶ್ವಿನಿ, ರಜನಿಮೇರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260412-36-1279931037</p>