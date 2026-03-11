ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana

ಬೇಲೂರು | ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೂ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ: ಸುಧಾ ಒತ್ತಾಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:30 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Hasana
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT