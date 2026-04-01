ರಥ ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ ಭಕ್ತಗಣ

ಮಲ್ಲೇಶ

ಬೇಲೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರಥೋತ್ಸವವು ಮಂಗಳವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು.

ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇಗುಲವು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೇ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾತ್ರೆ ಹಾಗೂ ರಥೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚನ್ನಕೇಶವನ (ವಿಷ್ಣುವಿನ) ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದಂತೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.

ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ರಥಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಕಳಸರೋಹಣ ಮಾಡಿ ರಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ರಥದ ಎದುರು ಗೊನೆ ಇರುವ ಬಾಳೆಕಂಬವನ್ನು ನೆಟ್ಟು, ಕಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ರಥ ಬಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ದೇಗುಲದ ನವರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆರ್ಚಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ಟ, ನರಸಿಂಹಪ್ರೀಯ ಭಟ್ಟ ಯಾತ್ರಾದಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಭೂದೇವಿ ಜೊತೆಗಿರುವ ಚನ್ನಕೇಶವನ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ದೇಗುಲದ ಗೋಪುರದ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರ ತಂದು, ದೇಗುಲದ ಅಷ್ಟ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ದೇಗುಲದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ತಳಿರು, ತೋರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದ ಕೇಸರಿ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಚಕರು, ವೇದಘೋಷಗಳನ್ನು ಮೊಳಗಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಚನ್ನಕೇಶವಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ರಥದ ಸುತ್ತ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11.05ರಿಂದ 11.30ರೊಳಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಶುಭ ಮಿಥುನ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವ ನಡೆಯಿತು.

ರಥೋತ್ಸವದ ವೇಳೆ ಭಕ್ತರು ಗೋವಿಂದನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ರಥವನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಳೆಯುತಿದ್ದಂತೆ ಭಕ್ತರು, ರಥಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಹಾಗೂ ದವನವನ್ನು ಎಸೆದರು. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈಶಾನ್ಯ ಮೂಲೆಯಿಂದ, ಆಗ್ನೇಯ ಮೂಲೆಯವರೆಗೆ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಕೆ.ಸುರೇಶ್, ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಶಾಸಕ ಎಚ್.ಡಿ. ರೇವಣ್ಣ, ಎಐಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಶಿವರಾಂ, ಸಕಲೇಶಪುರ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಂಕಣವಾಡಿ, ದೇಗುಲದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಣಾಧಿಕಾರಿ ಯೋಗೀಶ್ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260401-36-1557530874