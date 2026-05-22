ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ರೈಲು ಓಡಾಟದ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಮಲ್ಲೇಶ

ಬೇಲೂರು: ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ದಶಕಗಳ ಕನಸಾಗಿರುವ ಬೇಲೂರು-ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ನಡುವಿನ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೇ 70ರಷ್ಟು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದರೆ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಬೇಲೂರು ಯುನೆಸ್ಕೊ ಪಾರಂಪರಿಕ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಬಯಲು ಸೀಮೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ನೀಡುವ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆಯ 2ನೇ ಹಂತದ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಚ್ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನೂ ನೀಡದಿರುವುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ. ಇದು ನಿವಾರಣೆಯಾದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೇಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

27 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ: ತಾಲ್ಲೂಕು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ 25 ಕಿ.ಮೀ. ಸಾಗಲಿದ್ದು, 27 ಗ್ರಾಮಗಳು ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 13 ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಳಿ ಸಾಗಲಿರುವ ಭೂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಹಾದಿಹಳ್ಳಿ-ಬೇಲೂರು ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, 36 ಸೇತುವೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರಿನಿಂದ ಆಲೂರು ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ 26 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾದು ಹೋಗಲಿದೆ. ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ವೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 226 ನಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹90 ಕೋಟಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ದಾಣ: ಪಟ್ಟಣದ ಜೆ.ಪಿ.ನಗರದ ಬಳಿ ಗೊಟ್ರುವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 20ರಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಳಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ 55 ಮೀಟರ್ನಂತೆ ಒಟ್ಟು 110 ಮೀಟರ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಂಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೆರೆಲೂರು ಸಮೀಪ ಸಹ 110 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈಗಲೇ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ 110 ಮೀಟರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೊಟ್ರುವಳ್ಳಿ ಸಮೀಪ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೂ, ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಗಲಿದೆ. ಬೇಲೂರು ಪಟ್ಟಣದ ಜೆಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 120 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಲೂರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತೇಜನ ಸಿಗಲಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ