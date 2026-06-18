ಬೇಲೂರು ಹೊಯ್ಸಳ ಶಾಲೆಯ ಜಾಗ ಒತ್ತುವರಿ ಆರೋಪ, ಅಧಿಕಾರಿ-ನೌಕರರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ

<p>ಬೇಲೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಳೆಬೀದಿಯ ಹೊಯ್ಸಳ ಶಾಲೆಯವರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಡೆದಾಗ ಶಾಲೆಯ ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬುಧವಾರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಾಕಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹೊಳೆಬೀದಿಯ ಪುರಸಭೆಯ ಭಸ್ಮೀಕರಣ ಹೊಂಡದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಇದ್ದು, ಅವರು ಪುರಸಭೆಯ ಹಳೇ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದೂರಿನ್ವಯ ಪುರಸಭೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿ ಲೋಹಿತ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡೆದರು. ಈ ವೇಳೆ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಹಿತ್ ಜೊತೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಲೋಹಿತ್ ಶಾಲೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜು ಟಾಕಪ್ಪ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹೊಯ್ಸಳ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸರ್ವೆ ನಂ185 ರಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮೀಕರಣ ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದ 20 ಗುಂಟೆಜಾಗ ಹಾಗೂ ಪುರಸಭೆಯ ಹಳೇ ಒಳಚರಂಡಿ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಎಡಿಎಲ್ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಯವರು ಅವರ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪುರಸಭೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಲು ಪುರಸಭೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260618-36-1468833259</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>