ಪುರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು: ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ರಂ ಷರೀಫ್‌

<p>ಬೇಲೂರು: ‘ಪುರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಕ್ರಂ ಷರೀಫ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪುರಸಭೆ ಆಸ್ತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಸದಸ್ಯರು ದೂರುತ್ತಿದ್ದು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಒತ್ತುವರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಪುರಸಭೆ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದು. ಹರ್ಡಿಕಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯ ಎ.ಆರ್.ಅಶೋಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪುರಸಭೆ ಆಡಳಿತ ಜಡ್ಡುಗಟ್ಟಿದ್ದು, ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಹಳೇ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,200 ಅಡಿ ಅಳತೆಯ ಜಾಗವನ್ನು ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಬೇಕು’ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪುರಸಭೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ ಏಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಡವರ ಬದುಕು ಹಾಳಾಯಿತು’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತ ಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯ ಜಗದೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಪುರಸಭೆಯ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹದ ಆಟೊ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ರಿಪೇರಿಗೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸದಸ್ಯರು ಚಂದವೆತ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯ ಬಿ.ಎ.ಜಮಾಲುದ್ದೀನ್ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಹರ್ಡಿಕಲ್ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಯವರಿಗೆ ತೆರವು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಅವರು, ತಾ.ಪಂ.ಗೆ ಇರುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲಿನ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಪುರಸಭೆಯವರಿಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸದಸ್ಯೆ ತೀರ್ಥಕುಮಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಸಂತೆ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ದಿನವಹಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಿ ಹರಾಜು ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ನಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಪುರಸಭೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರಭಾಕರ್, ಆಶಾ, ದಿವ್ಯಾ, ಸೌಮ್ಯಾ, ಮಣಿ, ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜು, ಟಾಕಪ್ಪ ಶಿಗ್ಗಾಂವಿ, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಜ್ಯೋತಿ, ಲೋಹಿತ್, ಕಂದಾಯಾಧಿಕಾರಿ ಗೋಪಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಗೌಡಶಾರದ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260610-36-1628921215</p>