ಬೇಲೂರು; ಕಾಡಾನೆ ಮರಿ ಸಾವು

ಬೇಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೆರಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಮರಿ ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದೆ.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಗಂಡಾನೆ ಮರಿ. ತಾಯಿ ಆನೆ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಆನೆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದ ಮರಿಯಾನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ನೆರಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇವುಗಳ ಚಲನ ವಲನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬುಧವಾರ ನಿತ್ರಾಣಗೊಂಡ ಕಾಡಾನೆ ಮರಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆನೆಗಳು ಸ್ಥಳದಿಂದ ತೆರಳಿವೆ. ಮೃತ ಮರಿ ಆನೆಯ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ನೆರಲಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡರ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಳಲಾಯಿತು.

ಭದ್ರಾ ಅಭಯಾರಣ್ಯದ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ವಿನಯ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ, ದೇಹದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಿ.ಜೆ.ಯತೀಶ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಸಿಎಫ್ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್, ಉಪವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಯತೀಶ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260430-36-1103771931