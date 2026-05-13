ಬೇಲೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಸೇರಿದ 16 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ, ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆಸಿ, ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಸತೀಶ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ 20 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳ ಪೈಕಿ 16 ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ 3 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ, 1 ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ ಹಾಗೂ 1 ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ, ಇತರೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿರಿಸಿ ಹರಾಜು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ₹11,000 ದಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ₹55,600ವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆ ಹರಾಜು ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾಸಿಕ ₹4,40,000 ಹಾಗೂ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹26.34 ಲಕ್ಷದ ಆದಾಯ ಬರಲಿದೆ. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ₹54 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಠೇವಣಿ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಉಳಿದ 4 ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದರು.</p>.<p>'ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದವರು ಮೇ ತಿಂಗಳ 15ನೇ ದಿನಾಂಕದೊಳಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಮರು ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಮಳಿಗೆ ಪಡೆದವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಮಾಸಿಕ ಬಾಡಿಗೆಯನ್ನುಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿಕಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಬರುವ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮತ್ತಷ್ಟುಆದಾಯ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>