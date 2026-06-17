ರಸ್ತೆಗೆ ಕಸ ಹಾಕಿದ್ದ ಆರೋಪ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ

<p>ಬೇಲೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಲಿಮಿಟೆಡ್’ ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿತ್ಯ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯ ಕಸವನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪುರಸಭೆಯ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಕಸವನ್ನು ಕಚೇರಿಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಂದು ಹಾಕಿ ಮಂಗಳವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಮೈಕ್ರೊ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ರಸ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ದಿನವೂ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ದೂರಿದರು.</p>.<p>ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿಯಮಗಳ ಅನ್ವಯ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಕಸ ವಿಂಗಡಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪಂಪ್ಹೌಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿಳಿಹೇಳಿದರೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಅವರ ಕಸವನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆಯೇ ಹಾಕಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಧೋರಣೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಯುಜಿಡಿ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸೌಲಭ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆಯ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದುಎಂದು ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬಸವರಾಜ ಟಾಕಪ್ಪ ಶಿಗ್ಗಾವಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260617-36-1883494278</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>