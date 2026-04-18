ಬೇಲೂರು: ಸೆರೆ ಸಿಗದ ಪುಂಡಾನೆ

ಬೇಲೂರು: ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಸಿದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲೂ ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿ ಕೋರೆ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಕನಹಳ್ಳಿ ಬಳಿಯಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳಾದ ಭೀಮ, ಶ್ರೀಕಂಠ, ಧನಂಜಯ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ಶ್ರೀರಾಮ, ಹರ್ಷ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದವು.</p>.<p>ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪುಂಡಾನೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅರಿವಳಿಕೆ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದು ನೀಡಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಆನೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಚೀಕನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ್ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆ ತೆರಳಿದೆ.</p>.<p>ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಇಟಿಎಫ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಕುಮ್ಕಿ ಸಾಕಾನೆಗಳು, ಕಾಡಾನೆ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹೋದವು. ಕಾಡಾನೆ ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲದೇ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕುಮ್ಕಿ ಆನೆಗಳನ್ನು ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನೆ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸುಗ್ರೀವ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸಾಕಾನೆ ಬದಲಿಗೆ, ಶ್ರೀಕಂಠ ಹಾಗೂ ಭೀಮ ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಡಿಸಿಎಫ್ ಸೌರಭ್ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>