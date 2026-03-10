ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಕಲೆ ಉಳಿಸಿ: ಸಿ.ಡಿ.ದಿವಾಕರಗೌಡ

<p><strong>ಅರಕಲಗೂಡು:</strong> ‘ಸಮಾಜದ ಜನರ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪ್ರತೀಕದಂತಿರುವ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಕಲೆ ನಶಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲಿದೆ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿಸಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಡಿ.ದಿವಾಕರಗೌಡ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಣವಿನಕುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಪೋಷಿತ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜ ಸತ್ಯವ್ರತ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ‘ನೈಜ ಅಭಿನಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>‘ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯ, ನ್ಯಾಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದರೆ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾಟಕಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಂಜನೇಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ವಿಶಾಲ ಜಾಗ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ, ಇಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದರು.</p><p>ಮುಖಂಡರಾದ ಎಚ್. ಮಾದೇಶ್, ಗುರಪ್ಪ, ಗಣೇಶ್ ವೇಲಾಪುರಿ, ಉದೇಶ್, ಸೀತಾರಾಮ್, ಕಿರಣ್ ಅರಸ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಈಶ್ವರ್, ಪಟೇಲ್ ಜಗದೀಶ್, ಕುಮಾರ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೋಹನ್, ಪುಟ್ಟರಾಜು, ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಜೇಗೌಡ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>